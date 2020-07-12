أخبار نادي برشلونة

ملخص أخر أخبار برشلونة اليوم.. كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في سباق الحذاء الذهبي

12 يوليو، 2020
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ملخص أخر أخبار برشلونة اليوم.. كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
برشلونة

سبورت 360 – يستعرض موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو.

وتجاوز برشلونة نظيره بلد الوليد بدف وحيد دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ36 من عمر بطولة الدوري الإسباني، مساء أمس السبت.

كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في سباق الحذاء الذهبي

كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في سباق الحذاء الذهبي

كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في سباق الحذاء الذهبي

سبورت 360 – يتفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني في سباق الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا الخمس الكبرى في الموسم الجاري.

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بعد الهزيمة من برشلونة..مُدرب بلد الوليد غاضب من سيتيين!

بعد الهزيمة من برشلونة..مُدرب بلد الوليد غاضب من سيتيين!

بعد الهزيمة من برشلونة..مُدرب بلد الوليد غاضب من سيتيين!

سبورت 360- عبر سيرجيو جونزاليس، المُدير الفني لفريق بلد الوليد، عن غضبه بسبب ما وصفه تقليل مُدرب برشلونة كيكي سيتيين من فريقه.

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تير شتيجن يحقق رقماً مميزاً مع برشلونة

تير شتيجن يحقق رقماً مميزاً مع برشلونة

تير شتيجن يحقق رقماً مميزاً مع برشلونة

سبورت 360 – حقق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حامي عرين فريق برشلونة الإسباني، رقماً مميزاً رفقة البارسا بعد مباراة بلد الوليد مساء السبت.

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عاجل.. جريزمان يُعاني من إصابةٍ تُهدد موسمه

عاجل.. جريزمان يُعاني من إصابةٍ تُهدد موسمه

عاجل.. جريزمان يُعاني من إصابةٍ تُهدد موسمه

سبورت 360 – تعرض أنطوان جريزمان، مهاجم نادي برشلونة، لإصابةٍ قد تُنهي موسمه في الدوري الإسباني، وذلك خلال المواجهة التي جمعت البلاوجرانا بمضيفه بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36.

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