ملخص مباراة برشلونة اليوم ضد ايبيزا مع الأهداف

سبورت 360 – حقق برشلونة فوزا صعبا على فريق ايبيزا ايفيسا المتواضع ضمن مباريات الدور الثالث من كأس ملك إسبانيا والذي يحمل لقبه نادي فالنسيا.

وجاء انتصار البلاوجرانا بنتيجة 2-1 في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ويعود الفضل لبرشلونة في هذا الفوز للنجم الفرنسي انطوان جريزمان الذي سجل هدفي البارسا.

تقدم فريق ايبيزا مبكرا في الدقيقة 9 ليفاجئ أصحاب الارض الفريق الضيف بالرغم من وجودهم في دوري الدرجة الثالثة بينما برشلونة هو أحد أفضل فرق العالم.

وقد أضاع برشلونة الكثير من الفرص في تلك المباراة حيث ضغطوا بقوة كبيرة لتحقيق هدف التعادل ثم الفوز وكان لهم ما أرادوا عن طريق جريزمان في الدقيقة 72 و 94 عن طريق نفس اللاعب جريزمان.

ملخص مباراة برشلونة ضد ايبيزا

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