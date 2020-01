ملخص مباراة برشلونة اليوم ضد غرناطة مع الأهداف

سبورت 360- استهل برشلونة حقبة المُدرب الجديد كيكي سيتيين بأفضل طريقة ممكنة، بعد الفوز الصعب على غرناطة، على أرض كامب نو، بهدف على طريقة برشلونة المميزة سجله ميسي، في إطار الجولة 20 من الدوري الإسباني.

نجح الكتلان في الفوز في مُباراتهم اليوم ضد غرناطة بهدف دون رد، هدف برشلونة الوحيد جاء في الدقيقة 76 من اللقاء ، وذلك بعد هجمة رائعة منظمة بين نجوم الفريق ميسي و جريزمان و فيدال، لتصل الكرة لميسي في النهاية بعد أن مهدها له فيدال بكعبه في لقطة فنية رائعة، ليُسددها ميسي في المرمى.

وكاد غرناطة أن يُباغت برشلونة بهدف في الشوط الثاني ولكن قائم الحارس تير شتيجن وقف أمام التسديدة، و بعد الهدف الذي سجله برشلونة كان حارس الفريق الأندلسي على موعد مع تصدي رائع لتسديدة مُتقنة من ميسي.

وشهدت المُباراة مُشاركة نجم برشلونة الشاب ريكي بويج في نهاية المُباراة، والذي دخل الملعب وسط تحية كبيرة من الجمهور الذي ينتظر منه الكثير، وخاض فريق غرناطة الدقائق الأخيرة للمُباراة منقوصاً بعد طرد لاعبه خيرمان سانشيز في الدقيقة 69 من اللقاء.

الفوز الأول للمُدرب سيتيين رفع رصيد الكتلان إلى النقطة 43، مُتساوياً مع غريمه ريال مدريد، ولكن برشلونة يتفوق بفارق الأهداف.

UNREAL LINK UP MESSI 1-0 FIRST GOAL IN THE SETIÉN ERA 🔥 pic.twitter.com/3SehkqFk7o

— mx (@LeooMessi10i) January 19, 2020