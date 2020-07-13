مليشيات الإخوان تجدد تنصلها من اتفاق الرياض…وتسجل خروقات جديدة

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عدن تايم / الواقع





لا زالت قيادات مليشيات حزب الاصلاح الاخواني ذراع الشر للجماعة فرع اليمن تراوغ وتواصل تملصها وتنصلها من مسؤولياتها تجاه اتفاق الرياض التي رعته المملكة العربية السعوديه بين المجلس الانتقالي ومايسمى الحكومة الشرعية التي يمثل فيها الاخوان نسبة كبيرة ويستحوذون على القرار العام للدولة وتسخيره لصالح اجندات دول عدائية كتركيا وقطر وايران والكيل بمكيالين للتحالف العربي.



ويرى مراقبون ان هذه المماطله والتنصل من الاتفاق يأتي في اطار الممارسات التي انتهجهاء الاخوان المسلمين بكل الدول العربية التي يتواجدون فيها ولربح الوقت لا اكثر واعداد الخطط التي تأتيهم على طبق جاهز من الممول الرئيسي لهم بتركيا رجب طيب اردوغان، ويوهموا التحالف العربي انهم شريك في محاربة الحوثي بينما هم الوجه الاخر لايران باليمن.



وعلى العكس تماماً ابدى المجلس الانتقالي الجنوبي مرونه وترحيب بكل الاقتراحات والمبادرات التي وضعتها المملكة العربية السعوديه راعية الاتفاق وبلورة ذلك القيادة العامة للمجلس الانتقالي من خلال لقائهم بالمبعوث الاممي وعدد من السفراء لطرح حلول حول تعنت مليشيات حزب الاصلاح الاخواني التي لازالت تحشد بإتجاه محافظتي شبوة وابين ضاربةً بكل التزاماتها عرض الحائط.























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