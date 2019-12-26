مليشيات الإخوان تعرض 20 مليون ريال لأسرة حبتور لإغلاق القضية

كشفت مصادر محلية، أنه شوهدت آثار تعذيب بالكهرباء على جثة الشاب يسلم صالح حبتور خلال تشريح جثته من قبل الطب الشرعي.

وأضافت المصادر، أنه شوهد أيضا خلال عملية تشريح الجثة وجود أثار حول عنق الشاب بما يؤكد احتمالية تعرضه للشنق.

وأشارت المصادر، إلى أن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية وضعت حراسة مشددة على جثمان الشهيد ومنعت التصوير .

ولفتت إلى أن مليشيات الإخوان الإرهابية تسببت في خلق أجواء من الرعب والخوف للطبيب الشرعي الذي قام بالمعاينة قبل كتابة التقرير وأسباب وفاة الشهيد.

وأكدت المصادر، أن المحافظ الإخواني محمد صالح عديو هو من أختار الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، حيث رفض يوم أمس إخراج الجثة لمحافظة حضرموت والعاصمة عدن لعرضها على طبيب شرعي في محاولة لإغلاق ملف القضية وتبرئة من قاموا بقتل الشهيد داخل سجون مليشيا لعكب وبن عديو السرية.

وأوضحت المصادر، أن مليشيات بن عديو أرسلت مساء اليوم ما يزيد عن 20 مليون ريال يمني وخمسة أسلحة رشاشة كدية لأسرة الشهيد يسلم صالح سعيد حبتور التي رفضت استلامها.