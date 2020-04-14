عدن تايم

مليشيات الاخوان بشبوة تختطف ناشطين جنوبيين من عائلة ال فرج

15 أبريل، 2020
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عدن تايم – شبوة:

اختطفت مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية، عصر اليوم الثلاثاء، مجموعة من شباب عائلة آل فرج في مدينة عتق بشبوة.

وشملت أسماء المختطفين، بحسب مصادر محلية، محمد سالم فرج المعروف بـ(أبو يريد)، وأخوانه، وأولاد عمه أحمد سالم فرج وجمال ناصر فرج ومحمد ناصر فرج.

وصعدت مليشيا الإخوان الإرهابية، في الفترة الماضية، من عمليات اختطاف الناشطين، والمعارضين لانتهاكاتها، في مختلف مناطق سيطرتها، في جرائم تتطابق مع انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية.

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