عدن تايم

مليشيات الاخوان بشبوة تختطف 3 من جنود النخبة ومواطنين ( اسماء )

9 أبريل، 2020
0


عدن تايم – خاص :

واصلت مليشيا الاصلاح بشبوة تعسفاتها بحق مواطني المحافظة دون اي تدخل من قوات التحالف العربي التي تتخذ من مطار عتق مقرا لها .
واقدمت قوات الامن الخاصة التابعة للاخوان على اختطاف ثلاثة من افراد النخبة الشبوانية ومواطنين اثنين من جول حبان قبل ان يتم اقتيادهم الى مكان مجهول.
وحصلت عدن تايم على اسماء المختطفين وهم نصر سالم علي دعوس(نخبة) و يوسف حسين السكحله(نخبة) وسالم ناصر عوض بن سعد(مواطن) و عبد الباري محمد شكله(نخبة) و ناصر صالح برهوت( مواطن).
ويوم امس كانت مليشيا الاخوان قد اقدمت على اعتقال رئيس القيادة المحلية لانتقالي المحافظة قبل ان يتم الافراج عنه مساء امس .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اسماء الاخوان النخبة بشبوة تختطف جنود مليشيات من ومواطنين

إقرا أيضا

Photo of قوة من الحزام تتولى حماية مبنى للسلطة المحلية في عدن

قوة من الحزام تتولى حماية مبنى للسلطة المحلية في عدن

9 أبريل، 2020
Photo of انتقالي الطلح بشبوة يحمل سلطات الاخوان بالمحافظة مسئولية جريمة اختطاف السليماني

انتقالي الطلح بشبوة يحمل سلطات الاخوان بالمحافظة مسئولية جريمة اختطاف السليماني

9 أبريل، 2020
Photo of مكاشفا الجميع…وكيل العاصمة عدن" محمد سعيد سالم" يتحدث عن حكمة الرئيس الزبيدي وشرعية الرئيس هادي

مكاشفا الجميع…وكيل العاصمة عدن" محمد سعيد سالم" يتحدث عن حكمة الرئيس الزبيدي وشرعية الرئيس هادي

9 أبريل، 2020
Photo of السعودية : وقف إطلاق النار بغية مكافحة كورونا ..ورعاية أممية لاجتماع بين أطراف النزاع

السعودية : وقف إطلاق النار بغية مكافحة كورونا ..ورعاية أممية لاجتماع بين أطراف النزاع

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق