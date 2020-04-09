مليشيات الاخوان بشبوة تختطف 3 من جنود النخبة ومواطنين ( اسماء )



عدن تايم – خاص :

واصلت مليشيا الاصلاح بشبوة تعسفاتها بحق مواطني المحافظة دون اي تدخل من قوات التحالف العربي التي تتخذ من مطار عتق مقرا لها .

واقدمت قوات الامن الخاصة التابعة للاخوان على اختطاف ثلاثة من افراد النخبة الشبوانية ومواطنين اثنين من جول حبان قبل ان يتم اقتيادهم الى مكان مجهول.

وحصلت عدن تايم على اسماء المختطفين وهم نصر سالم علي دعوس(نخبة) و يوسف حسين السكحله(نخبة) وسالم ناصر عوض بن سعد(مواطن) و عبد الباري محمد شكله(نخبة) و ناصر صالح برهوت( مواطن).

ويوم امس كانت مليشيا الاخوان قد اقدمت على اعتقال رئيس القيادة المحلية لانتقالي المحافظة قبل ان يتم الافراج عنه مساء امس .