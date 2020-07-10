عدن تايم

مليشيات الاخوان تقصف مطارح قبائل نعمان بشبوة ومعارك عنيفة اثر اعتقال تعسفي لمواطن

10 يوليو، 2020
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عدن تايم – خاص :

اندلعت صباح اليوم مواجهات مسلحة بين مليشيات حزب الإصلاح الإخوانية ومسلحين قبليين ينتمون لقبائل نعمان بمديرية ميفعة جنوب محافظة شبوة .
وتفجرت الاشتباكات على خلفية اختطاف احد شباب القبيلة على يد تلك المليشيات فيما تتحدث الانباء عن ء عن إصابة ٣ عناصر من مليشيات الإصلاح وجريح من أبناء قبيلة نعمان.

وفي التفاصيل فقد اندلعت اشتباكات في قرية باعرام بين القبائل وقوات ومليشيات الاخوان المتمركزة جنوب المحافظة .
فيما اكدت مصادر طبية وصول عدد من المصابين من المليشيات الاخوانية إلى مستشفى عزان، إثر المواجهات مع القبائل في قرية باعرام.

وافادت مصادر اعلامية بان معارك ضارية استمرت قرابة ساعة ونصف تمكن فيها رجال القبائل من الاستيلاء على طقمين تتعبان مليشيات الاخوان فيما ردت المليشيات بقصف منازل المواطنين في قرية باعرم بمديرية ميفعة بسلاح p10 .

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