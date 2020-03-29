اليمن العربي

مليشيات الحوثي تداهم منزل الشيخ "ناجي الشرجي" في منطقة القرن بالضالع

29 مارس، 2020
0

 

هاجم عدد من المسلحين الحوثيين، منزل الشيخ ناجي محمد الشرجي في منطقة القرن بالعود، شمالي محافظة الضالع

و قال مصدر محلي إن مسلحيين حوثيين هاجموا منزل الشيخ ناجي الشرجي بعد رفضه الإنصياع لتوجيهات مشرفي المليشيات في دعم الجبهات الحوثية المتهالكة بالمال و السلاح.

 

 

 

و أضاف المصدر ان مسلحي المليشيات اقتحموا المنزل بطريقة تعسفية وأرعبوا الساكنين دون وجود أي ذريعة أو مبرر لما أقدموا عليه.

 

 

 

و أشار المصدر أن مسلحي المليشيات انسحبوا من المنزل و محيطه بعد عملية تفتيش دقيق استمرت لساعات.

 

هذا وتمارس مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران أبشع صور الإرهاب وتمارس أساليبها الوحشية والإجرامية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها شمال وغربي محافظة الضالع

 

# الضالع
# إيران
# الحوثي
# اليمن العربي
# مليشيات الحوثي
# .
# تفتيش
# الإرهاب
# محافظة الضالع
# صور
# المنزل
# مليشيات
# العربي
# السلاح

مواضيع قد تهمك

الوسوم
quotناجي الحوثي الشرجيquot الشيخ القرن بالضالع تداهم في مليشيات منزل منطقة

إقرا أيضا

Photo of اختتام دورة إدارة الحالة لمرضى كورونا بوادي حضرموت

اختتام دورة إدارة الحالة لمرضى كورونا بوادي حضرموت

29 مارس، 2020
Photo of ناشط حضرمي يعلق كيف استقبل الرأي العام خبر تبرع بعض رجال الأعمال بشأن جائحة كورونا

ناشط حضرمي يعلق كيف استقبل الرأي العام خبر تبرع بعض رجال الأعمال بشأن جائحة كورونا

29 مارس، 2020
Photo of أفغانستان تدين هجوم مليشيا الحوثي على الرياض وجازان

أفغانستان تدين هجوم مليشيا الحوثي على الرياض وجازان

29 مارس، 2020
Photo of الخارجية اليمنية تدين الاستهداف الصاروخي الحوثي لمدينتي الرياض وجيزان

الخارجية اليمنية تدين الاستهداف الصاروخي الحوثي لمدينتي الرياض وجيزان

29 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق