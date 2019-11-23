المندب نيوز

مليشيات الحوثي تطلق نيران أسلحتها المتوسطة والقناصة على منازل المواطنين في حيس

المندب نيوز المندب نيوز منذ 23 دقيقة
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مليشيات الحوثي تطلق نيران أسلحتها المتوسطة والقناصة على منازل المواطنين في حيس

المكلا ( المندب نيوز ) المركز الإعلامي لألوية العمالقة

أطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة والقناصة على منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة اليوم السبت .

وقالت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت أحد الأحياء السكنية شرق المدينة بنيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة من عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وألحقت بها أضراراً بالغة .

وأضافت المصادر أن عناصر من مليشيات الحوثي فتحت نيران الأسلحة القناصة صوب المنازل في حي سكني آخر جنوب مدينة حيس عند ساعات الفجر من يومنا هذا وخلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان .

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ارتكبت انتهاكات وجرائم إنسانية بحق المواطنين معظمهم من النساء والأطفال في مناطق متفرقة من الحديدة .

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