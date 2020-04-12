نيوز يمن

مليشيات الحوثي تعدم شاباً بالحديدة بتهمة قتل مدير أمن سابق

13 أبريل، 2020
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@ الحديدة، نيوزيمن، أنور الشريف:
الحديدة

2020-04-12 23:25:53

أعدمت مليشيات الحوثي الإرهابية الشاب جهاد الحاج، صباح الأحد، بعد اختطافه من محافظة الحديدة عام 2017.

وأفادت مصادر خاصة أن مليشيات الحوثي اتهمت جهاد الحاج بالمسؤولية عن قتل مدير أمن محافطة الحديدة المعين من قبل عصابة الحوثي، حسين دهمان.

وقتل دهمان الذي عينته مليشيات الحوثي مديرا لأمن المحافظة في2017 بعملية اغتيال غامضة.

واتهم دهمان أثناء توليه مسؤولية الأمن بالحديدة، بارتكاب جرائم عدة بحق المدنيين، وكذا قيامه بسجن أبناء الحديدة ومطاردتهم واتهامهم بتهم كاذبة، فضلا عن قيامه بنهب الأرضي العامة والخاصة.

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أمن الحوثي بالحديدة بتهمة تعدم سابق شابا قتل مدير مليشيات

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