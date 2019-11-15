المشهد اليمني

مليشيات الحوثي تفتح نيران اسلحتها الثقيلة على مواقع المشتركة في الدريهمي

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 7 دقائق
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المشهد اليمني

فتحت مليشيا الحوثي نيران أسلحتها على مواقع المشتركة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة.

وقالت المصادر، إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بمدافع الهاون الثقيل عيار 120 من مناطق تمركزها وبشكل عنيف.

وأضافت المصادر، إن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة من عيار 23 على نفس المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة.

وأردفت المصادر، أن عناصر المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبأسلحة معدل البيكا، بالإضافة إلى عمليات قنص متقطعة.

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