عدن الغد

مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين بسلاح الثقيل بمحافظة الضالع

8 أبريل، 2020
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مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين بسلاح الثقيل بمحافظة الضالع

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الثلاثاء بشكل عشوائي منازل المواطنين بمختلف انواع الأسلحة على منطقه مراوسه غرب مديرية الحشاء بالضالع .
 
واكد النقيب مختار عبادل في اتصال مع مراسل صحيفه ” عدن الغد ” أن مليشيات الحوثي المتمركزة في جبل مصوام بمديرية الحشاء تقوم بالقصف العشوائي على منازل المواطنين بمنطقه مراوسه القريبة من  مقيلان .
 
  واضاف أن مليشيات الحوثي ترتكب مجازر وحشية  خلال القصف العشوائي بحق ابنا مديريه الحشاء بمحافظة الضالع .

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