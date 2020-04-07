مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين بسلاح الثقيل بمحافظة الضالع

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الثلاثاء بشكل عشوائي منازل المواطنين بمختلف انواع الأسلحة على منطقه مراوسه غرب مديرية الحشاء بالضالع .



واكد النقيب مختار عبادل في اتصال مع مراسل صحيفه ” عدن الغد ” أن مليشيات الحوثي المتمركزة في جبل مصوام بمديرية الحشاء تقوم بالقصف العشوائي على منازل المواطنين بمنطقه مراوسه القريبة من مقيلان .



واضاف أن مليشيات الحوثي ترتكب مجازر وحشية خلال القصف العشوائي بحق ابنا مديريه الحشاء بمحافظة الضالع .