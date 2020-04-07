عدن الغد
مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين بسلاح الثقيل بمحافظة الضالع
قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الثلاثاء بشكل عشوائي منازل المواطنين بمختلف انواع الأسلحة على منطقه مراوسه غرب مديرية الحشاء بالضالع .
واكد النقيب مختار عبادل في اتصال مع مراسل صحيفه ” عدن الغد ” أن مليشيات الحوثي المتمركزة في جبل مصوام بمديرية الحشاء تقوم بالقصف العشوائي على منازل المواطنين بمنطقه مراوسه القريبة من مقيلان .
واضاف أن مليشيات الحوثي ترتكب مجازر وحشية خلال القصف العشوائي بحق ابنا مديريه الحشاء بمحافظة الضالع .