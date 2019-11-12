مليشيات الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالحديدة

قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المنطقة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل مكثف وعنيف منذ صباح اليوم وحتى ساعات العصر .

وأضافت المصادر ، أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من مناطق تمركزها صوب المواقع من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة .

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها على مواقع أخرى جنوب المنطقة من سلاح معدل البيكا ومن سلاح الدوشكا من ساعات الظهيرة وحتى هذه الأثناء.