المشهد العربي

مليشيات الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالحديدة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 28 دقيقة
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قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المنطقة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل مكثف وعنيف منذ صباح اليوم وحتى ساعات العصر .

وأضافت المصادر ، أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من مناطق تمركزها صوب المواقع من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة .

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها على مواقع أخرى جنوب المنطقة من سلاح معدل البيكا ومن سلاح الدوشكا من ساعات الظهيرة وحتى هذه الأثناء.

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المشهد العربي

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