مليشيات الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بالحديدة

استمرارا لانتهاكاتها، قامت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الإثنين ، بقصف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة .

وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون وبقذائف الهاوزر، وقذائف RBG بشكل عنيف .

وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيا تفتحت نيران أسلحتها الثقيلة عيار 23 على مواقع يتمركز فيها جنود القوات المشتركة ، كما استهدفت مواقع أخرى بالأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 بالإضافة إلى عمليات قنص متقطعة قامت بها عناصر المليشيا .