نخبة حضرموت

مليشيات الحوثي تواصل استهداف منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ⋆

9 ديسمبر، 2019
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الحديدة ( نخبة حضرموت ) المركز الإعلامي لألوية العمالقة 

 واصلت مليشيات الحوثي الارهابية الذراع الايرانية في اليمن سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية واستهدفت منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة . وقالت مصادر محلية في حيس أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين وسط المدينة بمختلف انواع الاسلحة المتوسطة نوع دوشكا عيار 12.7 وسلاح عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا . وأضافت المصادر أن قناصة المليشيات أطلقت النار صوب الأحياء السكنية المكتضة بالسكان مساء اليوم الأحد بشكل مكثف ولا تزال عمليات القنص متستمرة حتى اللحظة . وكانت المليشيات قد قامت يوم امس الاول بقصف الأحياء السكنية مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة . يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، في ظل تخاذل وصمت أممي مطبق ، شجع المليشيا بالتمادي وارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء ، وسقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال في مختلف مناطق ومديريات الحديدة

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