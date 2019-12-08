مليشيات الحوثي تواصل استهداف منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ⋆

الحديدة ( نخبة حضرموت ) المركز الإعلامي لألوية العمالقة

واصلت مليشيات الحوثي الارهابية الذراع الايرانية في اليمن سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية واستهدفت منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة . وقالت مصادر محلية في حيس أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين وسط المدينة بمختلف انواع الاسلحة المتوسطة نوع دوشكا عيار 12.7 وسلاح عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا . وأضافت المصادر أن قناصة المليشيات أطلقت النار صوب الأحياء السكنية المكتضة بالسكان مساء اليوم الأحد بشكل مكثف ولا تزال عمليات القنص متستمرة حتى اللحظة . وكانت المليشيات قد قامت يوم امس الاول بقصف الأحياء السكنية مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة . يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، في ظل تخاذل وصمت أممي مطبق ، شجع المليشيا بالتمادي وارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء ، وسقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال في مختلف مناطق ومديريات الحديدة