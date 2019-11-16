مليشيات "الحوثي" تواصل خرق الهدنة الأممية في الحديدة

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف مواقع للقوات المشتركة والمساجد ومنازل المواطنين في الأحياء السكنية بمديريتي حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

في التفاصيل، أكدت القوات المشتركة في بيان لها أن الميليشيا استهدفت مواقعها شمال مديرية حيس مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف.

ونقل البيان عن مصادر عسكرية ميدانية، أن عناصر الميليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في المديرية بأوقات متفرقة من الجمعة.

كما واصلت ميليشيات الحوثي عمليات استهداف واسعة للأحياء السكنية أدت إلى تدمير مئات المنازل والمساجد والممتلكات العامة بمديرية التحيتا، جنوب الحديدة.