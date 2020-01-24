مليشيات الحوثي تواصل قصف مواقع القوات المشتركة بالقذائف المدفعية

قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 خلال الظهيرة.

ولفتت إلى أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى على فترات متقطعة بأسلحة رشاشة متوسطة عيار 14.5.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة.