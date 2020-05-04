مليشيا إخوانية تستفز أفراد نقطة تابعة للتحالف في سقطرى



عدن24- متابعاتقالت مصادر محلية واعلامية، إن طقما حاول استفزاز حراسة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، أمس الأحد، عاود أعماله الاستفزازية تجاه نقطة السلبة التي استلمتها القوات سعودية والبحرية السقطرية.وأوضحت المصادر أن الطقم يقوده عنصر في مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية اليمنية يدعى سعيد الدعية، مشيرة إلى أنه تجاوز نقطة السلبة غير آبه بنقطة التحالف العربي.وأضافت أن الإرهابي المدعو الدعية، وجه انتقادات وتهكم على أفراد النقطة وعلى التحالف العربي والمملكة العربية السعودية، ووصفهم بأنهم قوة احتلال.

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