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مليشيا الإخوان بتعز تقتحم عمارة سكنية وتهجر 11 أسرة بالقوة

16 يناير، 2020
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أفاد شهود عيان بأن مسلحين يتبعون حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، اقتحموا عمارة سكنية في مدينة تعز، مساء الثلاثاء، وهجروا عدداً من الأسر.

وقال الشهود إن المسلحين اقتحموا العمارة في حي الضبوعة وسط مدينة تعز، وأجبروا (11 أسرة) على مغادرة مساكنها المستأجرة، دون أي مسوغ قانوني.

وأشاروا إلى أن ميليشيا الإخوان، هددت العوائل بنهب ممتلكاتهم وإحراق العمارة، لافتين إلى أن اقتحام العمارة السكنية جاء على خلفية قضية جنائية مع نجل مالك العمارة.

ووفقاً للشهود، فقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالاقتحام، ومطالبتها بنجدة السكان، وبالفعل وصل مدير أمن مديرية القاهرة، غير أنه أجبر آخر أسرة كانت متبقية في المبنى، على المغادرة.

وتشهد مدينة تعز، فوضى أمنية غير مسبوقة، وسط انتشار كبير للعصابات المسلحة وعصابات السرقة والسطو، بدعم من سلطة الأمر الواقع الموالية لحزب الإصلاح الإخواني.

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أسرة الإخوان بالقوة بتعز تقتحم سكنية عمارة مليشيا وتهجر

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