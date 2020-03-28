المشهد العربي

مليشيا الإخوان تحتجز المسافرين لتعز بدعوى فحص كورونا

28 مارس، 2020
0

المشهد العربي – تعز:

منعت نقطة منفذ سامع، الخاضعة لسيطرة مليشيا الإخوان في تعز، اليوم الجمعة، مئات المسافرين، من العبور في اتجاه مدينة تعز، واحتجزتهم.

وكشفت مصادر محلية لـ”المشهد العربي“، عن احتجاز أكثر من 200 سيارة قادمة من اتجاه الحوبان والمناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، احتجزتها نقطة سامع، بدعوى إخضاعها لفحص والتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وانتقد المسافرون بطء إجراءات الفرق التابعة لجمعيات ومؤسسات إخوانية، كما شكوا تعرض كبار السن والأطفال لمعاناة كبيرة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإخوان المسافرين بدعوى تحتجز فحص كورونا لتعز مليشيا

إقرا أيضا

Photo of تواصل جهود انتقالي صيرة لإزالة مخلفات السيول

تواصل جهود انتقالي صيرة لإزالة مخلفات السيول

28 مارس، 2020
Photo of جولات أمنية في المكلا لفرض تدابير الوقاية من كورونا (صور)

جولات أمنية في المكلا لفرض تدابير الوقاية من كورونا (صور)

28 مارس، 2020
Photo of يمني بين 72 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

يمني بين 72 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

28 مارس، 2020
Photo of إصابة ١٣ في تصادم حافلات في لحج

إصابة ١٣ في تصادم حافلات في لحج

28 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق