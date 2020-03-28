مليشيا الإخوان تحتجز المسافرين لتعز بدعوى فحص كورونا

المشهد العربي – تعز:

منعت نقطة منفذ سامع، الخاضعة لسيطرة مليشيا الإخوان في تعز، اليوم الجمعة، مئات المسافرين، من العبور في اتجاه مدينة تعز، واحتجزتهم.

وكشفت مصادر محلية لـ”المشهد العربي“، عن احتجاز أكثر من 200 سيارة قادمة من اتجاه الحوبان والمناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، احتجزتها نقطة سامع، بدعوى إخضاعها لفحص والتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وانتقد المسافرون بطء إجراءات الفرق التابعة لجمعيات ومؤسسات إخوانية، كما شكوا تعرض كبار السن والأطفال لمعاناة كبيرة.