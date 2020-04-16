مليشيا الإخوان تحشد عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة في شقرة

أبين (المندب نيوز) خاص

تحدثت مصادر، عن حشد مليشيا الإخوان لعناصر إرهابية منتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي إلى عناصرها في شقرة.

وقالت المصادر، أن عناصر تنظيم القاعدة المنضمّة لمليشيا الإخوان والتي من بينها قيادات بارزة متورطة في القيام بأعمال إرهابية وعمليات اغتيال وصناعة متفجرات.

وتسعى مليشيات الإخوان وفقا للمصادر، للتقدم نحو مواقع قوات الحزام الأمني في أبين.

من جانبها أعلنت قوات الحزام الأمني في أبين استعدادها للدفاع عن مواقعها وطرد مليشيا الإخوان وتحرير كافة الأراضي الجنوبية.