نيوز يمن

مليشيا الإخوان تختطف رئيس “الانتقالي الجنوبي” بشبوة

9 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-04-08 17:28:18

اختطفت مليشيا حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، الأربعاء، الشيخ علي محسن السليماني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن مليشيا الإخوان اختطفت السليماني، في نقطة مفرق الصعيد، وهو في طريق العودة إلى شبوة.

وأشارت إلى أن رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بشبوة، تعرض للاختطاف أثناء عودته من المشاركة في استقبال الأسير المحرر “الفيضي” بمحافظة أبين.

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الإخوان الانتقالي الجنوبي بشبوة تختطف رئيس مليشيا

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