مليشيا الإخوان تختطف ضابط جنوبي رفيع وابنته في مأرب

أفادت مصادر بأن قوات الإصلاح وعلي محسن الأحمر في مأرب تحتجز رئيس دائرة المستودعات والتسليح في وزارة الدفاع العميد الركن خالد محمد الامير الحوشبي منذ أكثر من شهر في سجن الاستخبارات العسكرية.وكانت جماعة مسلحة تنتمي للقوات الحكومية داهمت منزل العميد الحوشبي بمدينة مأرب واختطفته وإحدى بناته بعد اتهامه كذبا بالتعامل مع الحوثيين.وأشارت مصادر عسكرية مطلعة أن الجماعة المسلحة داهمت بيت الحوشبي في منتصف ليل الأربعاء 10 / 2 /2020م اي قبل أكثر من شهر ونصف واختطفته مع ابنته الكبرى التي افرج عنها لاحقا.وبحسب المصادر فأن من قام باختطاف العميد الحوشبي جماعة من الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية موالية لحزب الاصلاح وعلي محسن الاحمر.وأضافت، أن اختطاف الحوشبي بهذه الطريقة يأتي في سياق التصفيات للكوادر من الشرفاء والوطنيين وتجريفهم خارج مؤسسات الدولة بحسابات مناطقية وحزبية.وذكرت المصادر الى أن العميد الحوشبي والذي ينتمي لمحافظة لحج يعد من أحد الضباط القدامى في الجيش اليمني وهو أحد أبرز مؤسسي الجيش الوطني في مأرب وعمل مع عدد من زملائه ورفاق السلاح على تأسيس اللواء 141 الذي كان يقوده هاشم الاحمر.مشيرة الى أن أخذه بتلك الطريقة وابنته معه وتهديدها بالقتل بوضع السلاح على رأسها واحتجازها في زنزانة انفرادية مظلمة لغرض ارهابه والضغط عليه واحتجازه دون الإثبات عليه او إحالته للمحاكمة، يعد ارهاب دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.وقالت أسرة العميد الحوشبي أن اختطافه استهداف واضح له بدعاوي كيدية وملفقة تندرج في إطار تصفية الحسابات والاستهداف الممنهج الذي يقدم عليه حزب الإصلاح ضد كل الكوادر خصوصا من أبناء المحافظات الجنوبية.وطالبت أسرة الحوشبي بتحويله إلى المحاكمة العسكرية أو الافراج الفوري عنه في حال لم تثبت اي تهمة عليه”، كما طالبت الاسرة بالتحقيق مع المجموعة التي اختطفته وابنته.ويعد العميد خالد أحد الضباط الذين قادوا عملية تحرير فرضة نهم في 2015قبل أن يسلمها الإخوان للحوثيين مؤخرا .