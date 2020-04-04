مليشيا الإخوان تشارك في السطو على مدرسة بالمقاطرة

هاجمت أطقم عسكرية خاضعة لسيطرة مليشيات الإخوان الإرهابية، عصر اليوم الجمعة، إحدى المدارس بمديرية المقاطرة بمحافظة تعز.

وأكدت مصادر محلية لـ “المشهد العربي” أن ثلاثة أطقم عسكرية تتبع القيادي الإخواني أبوبكر الجبولي، اقتحمت عصر اليوم الجمعة مدرسة المحلة بمنطقة النجيشة بمديرية المقاطرة، وأطلقت الرصاص في الهواء محدثة حالة من الرعب في أوساط الأطفال بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن الأطقم العسكرية هددت أبناء المنطقة الذين أغلقوا أحد الفصول بعد أن اغتصبه طبيب وحوله إلى عيادة له.

ولفتت المصادر إلى أن متنفذين بالمديرية يحاولون الاستيلاء على المدرسة، مستخدمين الطبيب لتنفيذ ذلك المخطط.

وكشفت وثيقة حصل “المشهد العربي” على نسخة منها عن محاولة تثبيت الأمر الواقع لمصلحة الطبيب مقابل التزامه ببناء فصلين دراسيين في أرض أخرى.

وسبق لتلك القوات اعتقال رئيس مجلس الآباء في المنطقة، علي الزقلاب، الأسبوع الماضي، للسبب نفسه، ورفضت إطلاق سراحه إلا بعد دفع غرامة مالية 250 ألف ريال.