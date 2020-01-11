المشهد العربي

مليشيا الإخوان تطلق حملة لاعتقال المواطنين الرافضين لتواجدها بضواحي لودر

11 يناير، 2020
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ذكرت مصادر أن مليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية أطلقت حملة جديدة لملاحقة والقبض على المواطنين بضواحي مديرية لودر في محافظة أبين.

وقالت المصادر إن مليشيا الإخوان أطلقت تلك الحملة بحجة قطع خطوط تهريب السلاح للمقاومة الجنوبية.

ولفتت إلى أن الهدف الحقيقي من الحملة هو النيل من المواطنين الرافضين لتواجد القوات الإخوانية الغازية داخل المحافظة.

ونوهت إلى أن قوات تابعة لمليشيا الإخوان جاءت من منطقة السيلة في البيضاء باتجاه جنوب شرق لودر لمواصلة جرائمها الإرهابية.

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الإخوان الرافضين المواطنين بضواحي تطلق حملة لاعتقال لتواجدها لودر مليشيا

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