4 مايو

مليشيا الإخوان تقطع طرق شبوة وتعتقل المواطنين

4 مايو 4 مايو منذ دقيقتين
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نشرت مليشيا الإخوان الإرهابية عناصرها، اليوم الأحد، في عدة نقاط، داخل محافظة شبوة، في خطوة تهدد مسار اتفاق الرياض.

وقطعت مليشيا الإخوان طرقا رئيسيا، منها الطريق الواصل بين عتق وأبين إلى عدن، والطريق الواصل من عتق إلى عزان والمكلا.

وتواصل المليشيا الإرهابية، ممارساتها الاستفزازية للمواطنين، بدعوى البحث عن مطلوبين أمنيا.

وكشف مصدر ميداني، عن انتشار مليشيا الإخوان التابعة للشرعية، بعشرات الأطقم والمصفحات، في مديرية حبان.

وأكد أن المليشيا زرعت نقاطا أمنيا، ونفذت حملة اعتقالات، وسط تعنت في السماح للمواطنين بالدخول والخروج من منازلهم إلا بإبراز بطاقة الهوية الشخصية.

وأقامت المليشيا، خمسة تمركزات أمنية، في مفرق مدينة حبان القديمة، ومحطة حبان البترولية، وجول الحائط عند مطعم بو صلاح، وورشة إبراهيم مفرق رباط الشقاع، ومفرق الكورة العليا.

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الإخوان المواطنين تقطع شبوة طرق مليشيا وتعتقل

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