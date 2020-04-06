مليشيا الإخوان في شبوة تفرج عن الاسير ” أبو وسام الفيضي”

المكلا (المندب نيوز) خاص

افرجت مليشيا الاصلاح بمحافظة شبوة عن الاسير “ابو وسام الفيضي” نائب مدير امن محافظة لحج.

واكد الناشط الحقوقي “فيصل السعيدي” بأن عملية الافراج تمت صباح اليوم دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل .

وكان الاسير “محمد الفيضي” يقبع في معتقلات سلطة الأمر الواقع الإخوانية في محافظة شبوة منذ احداث اغسطس الماضي.

ورفضت مليشيا الاصلاح الارهابية في شبوة الإفراج عنه في وقت سابق في عملية تبادل الاسرى بين الانتقالي والشرعية الاخوانية واشترطت الإفراج عن متهمين بقضايا إرهابية مقابل الافراج عنه الا ان ضغوطا من قبل قوات التحالف افضت للأفراج عنه .

وكان ذوي الاسير وناشطون جنوبيون قد نظموا سلسلة مظاهرات امام مقر التحالف العربي بعدن التي وعدت قياداته ببذل جهود للأفراج عنه .