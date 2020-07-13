اليمن العربي

مليشيا الإصلاح تعتدي على مختل عقليا في تربة تعز

13 يوليو، 2020
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أكدت مصادر محلية تعرض شاب يعاني من حالة نفسية لاعتداء وحشي من قبل مليشيات الاخوان بزي الشرطة العسكرية في مدينة التربة جنوبي تعز.

 

وأفادت المصادر بأن الشاب موسى أحمد عبدالعزيز حسين الذبحاني تعرض للاعتداء بشكل وحشي من قبل افراد الشرطة العسكرية المتمركزين في مبنى الكهرباء بمدينة التربة مركز مديرية الشمايتين مساء السبت الماضي.

 

ووفق المصادر فقد برر افراد الشرطة العسكرية اعتدائهم على الشاب بأنه مر من امام المبنى وبأنهم اشتبهوا بأنه “حوثي”، حيث اقتادوه بعد الاعتداء عليه الى سجن أمن مديرية الشمايتين.

 

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