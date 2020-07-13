4 مايو
مليشيا الاصلاح تختطف 5 من جنود النخبة الشبوانية في جردان
الإثنين – 13 يوليه 2020 – الساعة 10:48 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ خاص
اقدمت مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية،على اختطاف 5 من جنود النخبة الشبوانية بالقرب من مدينة عتق مركز محافظة شبوة.
وقال مصدر محلي إن إحدى النقاط الإخوانية اختطفت 5 من أبناء قبيلة خليفة ، ينتمون إلى قوات النخبة الشبوانية خلال توجههم إلى عتق قادمين من معسكر العلم الواقع في منطقة عياذ جردان.
والجنود المختطفين هم: وليد أبوبكر الهقل الخليفي، وعبدالله بن حنك الخليفي، ووعلي علاص الخليفي، وعلي الصنجر الخليفي، ويونس الصوه الخليفي.
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