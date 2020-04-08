مليشيا الاصلاح تعتقل رئيس انتقالي شبوة

4مايو/ خاص

اعتقلت مليشيا الاصلاح الارهابية التابعة للشرعية اليوم الاربعاء الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة شبوة

وقالت مصادر محلية بان الاعتقال تم في مفرق الصعيد اثناء عودته من محافظة ابين لاستقبال الاسير محمد الفيضي.

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، قد استقبل مساء أمس الثلاثاء، الأسير المحرر أبو وسام محمد الفيضي اليافعي بمبنى محافظة أبين في مدينة زنجبار.