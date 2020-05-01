4 مايو

مليشيا الاصلاح تفجر الوضع عسكرياً بسقطرى والقوات الجنوبية تتقدم باتجاه حديبو

1 مايو، 2020
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اشتبكت فجر اليوم الجمعة، مليشيا الإخوان الإرهابية عبر نقاط عسكرية استحدثتها، مع القوات المسلحة الجنوبية في حديبو بمحافظة سقطرى.

وفرضت القوات المسلحة الجنوبية، بحسب مصادر محلية، سيطرتها خلال الاشتباكات، على منطقة قاضب المدخل الغربي لمدينة حديبو.

وأضافت أن الاشتباكات ما زالت مستمرة وسط تقدم للقوات المسلحة الجنوبية نحو العاصمة حديبو.

ورفضت مليشيا الإخوان الإرهابية في سقطرى، الاستجابة لدعوات القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الأرخبيل، وشيوخ القبائل، رفع نقاطها العسكرية، وواصلت تعزيزها.

وشنت مليشيا الإخوان الإرهابية قصفا مدفعيا ضد القوات المسلحة الجنوبية، ما أدى إلى تصعيد الوضع واندلاع اشتباكات بين الطرفين.

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