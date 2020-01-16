مليشيا الانتقالي تبيع أسلحة الدولة للمليشيا الحوثية في المواقع المتاخمة لهم بالضالع

كشفت مصادر محلية في محافظة الضالع عن قيام مليشيا الانتقالي ببيع أسلحة تابعة للدولة في حدود الضالع بثمن بخس للحوثيين .

وأضافت المصادر لـ” المشهد اليمني ” اليوم الخميس أن هذه الأسلحة تتنوع بين الخفية والمتوسطة والثقيلة والتي يجب تسليمها بحسب إتفاق الرياض لقيادة التحالف ‎العربي في عدن ضمن خطوات تنفيذ ‎الإتفاق .

وأكدت المصادر أن هذه العصابات التابعة للمليشيا تحاول تحقيق مكاسب مالية وهو ما دفعها لبيع هذه الأسلحة عبر وسيط من أبناء محافظة الضالع والذي يشتغل منصب قيادي مع المليشيا الحوثية والمكنى أبو علي .

الجدير ذكره أن اللجنة العسكرية المكلفة بإعادة هذه الأسلحة للدولة تفاجئت بعد وصولها لمعسكرات الانتقالي في الضالع بعدم وجود أغلب الأسلحة وتم توجيه الإتهام لعيدروس الزبيري بنهب هذه الأسلحة وتخزينها في مباني تابعة لقيادات موالية للانتقالي بمحافظة الضالع .