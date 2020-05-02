مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال محاولتها استعادة مواقع في قانية بالبيضاء

خسرت مليشيا الحوثي، يوم امس السبت مزيداً من الأرواح والعتاد خلال محاولتها استعادة مواقع خسرتها في قانية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

‏وأوضحت مصادر محلية لصحيفة (عدن الغد) أن مليشيات الحوثي الانقلابية حاولت استعادة ما حرره أفراد القوات الحكومية قبل يوم من مواقع كانت المليشيا متخندقة فيها منذ خمس سنوات باتجاه اليسبل وفشلت محاولاتها التي استمرت لساعات.

وذكرت المصادر، أن المليشيات تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد، فيما نفذ طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غارات أصابت أهدافها بدقة.

وبينت المصادر، أن المليشيات خسرت خلال محاولة استعادة اليسبل في قانية، القيادي قاسم عبدالرب حسن.

وأشارت المصادر إلى سقوط شهيدين من للقوات الحكومية، وهما الملازم أول صادق عبدالحافظ الغياثي، والشهيد ملازم أول علي فهد الجوفي، وهما من ضباط قوات الأمن الخاصة فرع البيضاء، وهما من ضمن الشباب الذين قاموا بتطهير نقطة اليسبل.

وكان الحوثيون قد خسروا في المعركة التي انتهت بتطهير ‎الحمة واليسبل وهم: القيادي صلاح هادي الوهبية، قائد سرية كتائب الوهبي، ناجي أحمد المطوع، صالح حسين ضيف الله الريامي، يوسف أحمد علي الريامي، علي محمد يحيى الريامي.

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