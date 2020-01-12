المشهد اليمني

مليشيا الحوثي تجبر المحال التجارية بصنعاء على تعليق ”سليماني”

13 يناير، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الاحد، أن مليشيا الحوثي، أجبرت المحال التجارية، على تعليق صور قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة امريكية في بغداد.

وأكدت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن المليشيا ومشرفيها أجبروا ملاك المحال التجارية بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها على تعليق صور قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وتواصل المليشيا الحوثي ممارسة تعسفاتها بحق المواطنين بفرض أفكار طائفية مستوردة من إيران، بالقوة.

وأحدث مقتل سليماني بغارة أمريكية الجمعة الماضية في بغداد، صدمة لدى قيادات المليشيا الحوثية وأذرع إيران في المنطقة.

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