مليشيا الحوثي تجري فحوصات كورونا لحالات الالتهاب الرئوي الحاد

@ صنعاء، نيوزيمن:

السياسية

2020-05-05 15:59:13

أقرت مليشيا الحوثي اعتبار جميع حالات الالتهاب الرئوي الحاد، الانفلونزا، السعال، حالات مشتبهة بفيروس كورونا المستجد، وإجراء فحوصات الـ(PCR) لهذه الحالات.

وفي خطوة مفاجئة أقرت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- ما وصفتها برفع درجات التعامل مع جميع الحالات المصابة بالالتهاب الرئوي الحاد أو الإنفلونزا أو السعال، إلى أعلى درجة “بما في ذلك تطبيق الخطوات الاحترازية على المخالطين لها بإخضاعهم للحجر الصحي”.

وفي تعميم لوزارة الصحة التي تديرها مليشيا الحوثي في صنعاء، حمل عنوان هام وعاجل، تضمن توجيها لمديري مكاتب الصحة ومسئولي المستشفيات باستقبال وعلاج جميع حالات الاتهاب الرئوي الحاد، واجراء جميع الاجراءات اللازمة لهذه الحالات من تقييم وفحص مختبري، بما في ذلك فحص الـ(بي سي آر) المخصص لفحص حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وشمل التعميم جميع الحالات سواء كانت قادمة من خارج اليمن أو غير قادمة من الخارج.

ونفذت مليشيا الحوثي في صنعاء حملات تعقيم لعدد من الشوارع والاسواق العامة التي يرتادها المواطنون بكثافة خلال ليالي شهر رمضان.

وتثير هذه الإجراءات الشكوك من احتمالية انتشار وباء فيروس كورونا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي.

وسجلت اليمن 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، منهم حالتا وفاة حتى يوم الاثنين 4 مايو الجاري، وسجلت أول حالة بمحافظة حضرموت في العاشر من أبريل الماضي قبل أن يعلن مكتب الصحة هناك شفاء تلك الحالة.