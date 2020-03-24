مليشيا الحوثي تحتجز سفينة الرقابة الأممية في ميناء الحديدة

@ المخا، نيوزيمن:

السياسية

2020-03-24 17:13:23

قال الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار بالحديدة، إن مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- احتجزت، اليوم الثلاثاء، سفينة تابعة للأمم المتحدة ترسو في ميناء الحديدة وعلى متنها بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة ومنعتها من المغادرة للمرة الثانية.

وحمل رئيس الفريق الحكومي اللواء الركن محمد عيظة، في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بعثة الأمم المتحدة أمن وسلامة الضباط التابعين للفريق الحكومي، مطالبا البعثة باتخاذ الإجراءات الصحيحة لضمان حيادية وحرية من على السفينة جميعا.

وكان من المقرر أن تبحر السفينة في الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء إلى ميناء المخا لإيصال ضباط الرقابة التابعين للفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار بالحديدة العاملين في مركز العمليات المشتركة على متن السفينة.

وسبق واستأجرت الأمم المتحدة السفينة لعقد اللقاءات المشتركة وتشغيلها كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة والتي يفترض أنها مكان محايد لا يخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف.

وطالب الفريق الحكومي، بعثة الأمم المتحدة بإعادة الضباط منذ علق الفريق الحكومي عمله مع البعثة في 11 من مارس الجاري بعد أن استهدفت مليشيا الحوثي أحد ضباط الرقابة (العقيد محمد الصليحي) التابع للفريق الحكومي بتاريخ 11 مارس بعيار ناري والذي يخضع للعلاج حاليا في غرفة العناية المركزة.