مليشيا الحوثي تحذر سكان العاصمة صنعاء من سيول جارفة

حذرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، سكان العاصمة صنعاء من سيول جارفة، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن ممرات ومصبات السيول والأمطار.

ودعت أمانة العاصمة التابعة لمليشيا الحوثي، المواطنين القاطنين على امتداد السائلة إلى توخي الحذر والابتعاد عن ممرات ومصبات المياه وسيول الأمطار.

وحسب قناة المسيرة الحوثية، فقد حذرت أمانة العاصمة، السكان وسائقي المركبات بأمانة العاصمة عدم استخدام السائلة لعبور السيارات والمشاة حرصاً على سلامتهم جراء هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها وتسببت في تدفق السيول الجارفة.

والجمعة، شهدت العاصمة صنعاء وضواحيها أمطاراً غزيرة استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة نتج عنها تدفق سيول جارفة.

وخلال الأيام الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة في صنعاء في أضرار كبيرة طالت ممتلكات المواطنين، بعد أن غمرت العشرات من المنازل والأحياء السكنية، كما تسببت في حالة هلع كبير بين السكان.