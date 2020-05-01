المشهد اليمني

مليشيا الحوثي تحذر سكان العاصمة صنعاء من سيول جارفة

2 مايو، 2020
0
المشهد اليمني

حذرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، سكان العاصمة صنعاء من سيول جارفة، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن ممرات ومصبات السيول والأمطار.

ودعت أمانة العاصمة التابعة لمليشيا الحوثي، المواطنين القاطنين على امتداد السائلة إلى توخي الحذر والابتعاد عن ممرات ومصبات المياه وسيول الأمطار.

وحسب قناة المسيرة الحوثية، فقد حذرت أمانة العاصمة، السكان وسائقي المركبات بأمانة العاصمة عدم استخدام السائلة لعبور السيارات والمشاة حرصاً على سلامتهم جراء هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها وتسببت في تدفق السيول الجارفة.

والجمعة، شهدت العاصمة صنعاء وضواحيها أمطاراً غزيرة استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة نتج عنها تدفق سيول جارفة.

وخلال الأيام الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة في صنعاء في أضرار كبيرة طالت ممتلكات المواطنين، بعد أن غمرت العشرات من المنازل والأحياء السكنية، كما تسببت في حالة هلع كبير بين السكان.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحوثي العاصمة تحذر جارفة سكان سيول صنعاء مليشيا من

إقرا أيضا

Photo of الشؤون الإنسانية: الاشتباه في 110 آلاف إصابة بمرض الكوليرا في اليمن

الشؤون الإنسانية: الاشتباه في 110 آلاف إصابة بمرض الكوليرا في اليمن

2 مايو، 2020
Photo of بالرغم من تحذيرات من انتشار كورونا ..الحوثيون يلزمون عناصرهم بحضور دورات طائفية رمضانية

بالرغم من تحذيرات من انتشار كورونا ..الحوثيون يلزمون عناصرهم بحضور دورات طائفية رمضانية

1 مايو، 2020
Photo of إنهيار مستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة… آخر التحديثات

إنهيار مستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة… آخر التحديثات

1 مايو، 2020
Photo of تقدم جديد للقوات اليمنية المشتركة نحو أهم مدينة في البيضاء

تقدم جديد للقوات اليمنية المشتركة نحو أهم مدينة في البيضاء

1 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق