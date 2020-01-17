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مليشيا الحوثي تحفر شبكة خنادق بين زبيد والتحيتا

17 يناير، 2020
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بعد ساعات من اكتشاف خنادق مليشيا الحوثي في منطقة الكيلو 16 شرق مدينة الحديدة، واصلت مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري الواسع، بحفر خنادق أرضية، بين مديريتي زبيد والتحيتا في محافظة الحديدة.

وحفرت المليشيا الإرهابية، بحسب مصادر ميدانية، خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا.

وتتشابك الخنادق مع تحصينات، في اتجاه منطقة السويق التابعة لمديرية التحيتا.

وللتمويه على أعمال الحفر، دأبت المليشيا الإرهابية، على نقل الأخشاب والطوب الأبيض ليلاً، إلى مواقع الخنادق مع استمرار الحفر، وتغطيها من الأعلى بالأخشاب.

وتتزامن أعمال حفر الخنادق، مع هجمات المليشيا الحوثية على مواقع القوات المشتركة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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الحوثي بين تحفر خنادق زبيد شبكة مليشيا والتحيتا

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