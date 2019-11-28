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مليشيا الحوثي تحول تهريب 41 كيلو جرام من الحشيش وقوات الأمن يسيطر عليها

التغيير نت التغيير نت منذ 32 دقيقة
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب “41” كيلو جرام من الحشيش المخدر بين محافظتي مأرب والبيضاء، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

 

وقال مصدر في شرطة مأرب، إن أفراد نقطة تفتيش أمنية تابعة لشرطة الدوريات بمديرية ماهلية القريبة من محافظة البيضاء، والخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي؛ تمكنوا من ضبط مادة الحشيش المخدر على متن سيارة صالون، وفق وكالة سبأ الحكومية.

 

وأشار المصدر إلى مادة الحشيش كانت مخفية بطريقة مموهة بهدف تضليل رجال الأمن في نقاط التفتيش، مؤكداً أن الكمية المضبوطة وسائق السيارة سلما إلى الجهات المختصة بإدارة أمن المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

وكانت نقطة مديرية ماهلية، قد ضبطت عملتي تهريب للحشيش خلال نوفمبر الجاري، تضمنت الأولى 100 كلم، فيما قدرت لاثانية بـ 80 كلم.

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