مليشيا الحوثي تخترق وقف إطلاق النار وتستهدف مواقع الجيش اليمني في خمس محافظات (تفاصيل)

قالت مصادر ميدانية، مساء اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي خرقت وقف إطلاق النار واستهدفت مواقع الجيش اليمني في محافظات البيضاء ومأرب والجوف والحديدة والضالع.

وأوضحت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن المليشيا استهدفت مواقع الجيش في جبهتي ناطع والملاجم، محافظة البيضاء، بالمدفعية في خرق للهدنة التي أعلن عنها التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها.

وأشارت المصادر الى أن المليشيا استهدفت مواقع الجيش في جبهتي المشجح وهيلان غربي مارب بأربعة صواريخ، في وقت تواصل فيه حشد التعزيزات إلى المنطقة.

وذكرت المصادر بأن المليشيا تشن هجوماً على مواقع معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف، شمالي الجوف، ولاتزال المعارك مستمرة في جبال الخنجر التي تسيطر عليها قوات اللواء السابع حرس حدود بعد محاولات تسلل فاشلة.

وفي الحديدة شنت المليشيا قصف مدفعي عنيف على القرى السكنية شرق الدريهمي، في وقت تمكنت فيه القوات اليمنية المشتركة من إسقاط طائرة حوثية “مسيرة” في التحيتا.

وفي الحشا بمحافظة الضالع كسرت القوات المشتركة تسللات حوثية سقط خلالها قتلى وجرحى.

وكان التحالف العربي، أعلن مساء أمس، وقف إطلاق النار في اليمن بدء من ظهر اليوم الخميس ولمدة أسبوعين.

وعبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن أمله بأن يخلق إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف لهذه الاتفاقات في المستقبل القريب.

وأكد السفير البريطاني في اليمن، على أن عدم الثقة بين الأطراف يعرقل وقف الحرب في اليمن.

ودفعت الانتصارات المتتالية للجيش اليمني في مأرب والجوف والبيضاء، قيادات المليشيا الى تسول التحالف بالإعلان عن وقف نهائي للحرب.