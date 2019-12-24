المشهد العربي

مليشيا الحوثي تختطف قيادة نقابة شبكات الإنترنت

25 ديسمبر، 2019
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المشهد العربي – خاص :

اختطفت مليشيا الحوثي ، اليوم الثلاثاء , رئيس نقابة شبكات الإنترنت أحمد العليمي وأمين عام النقابة أحمد البدوي .

وقال مصدر حقوقي في تصريحات خاصة لـ ” المشهد العربي “، إن الاستخبارات الحوثية اعتقلت القياديين في نقابة شبكات الانترنت بعد دعوات الإضراب لمقاطعة الإنترنت وإغلاق شبكات الإنترنت، والصدى الواسع للحملة والتجاوب الكبير معها .

وأضاف المصدر، أن الاعتقال جاء بعد اجتماع عقدته قيادة نقابة شبكات الإنترنت مع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى والقيادي الحوثي أحمد حامد المعين من المليشيا مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء , وتم الاتفاق على وضع معالجات وإيقاف الحملة التي تقوم بها وزارة الاتصالات الحوثية في مصادرة أجهزة الشبكات.

وأشار المصدر،إلى أنه وبعد خروج العليمي والبدوي من الاجتماع والاتفاق تفاجأ باعتقالهما واقتيادهما إلى الاستخبارات العسكرية التابعة للحوثيين .

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