مليشيا الحوثي تختطف 20 مواطنا شمال الضالع وتنهب منازلهم

أقدمت مجاميع من عناصر المليشيات الحوثية صباح اليوم الاثنين بمداهمة ونهب منازل المواطنين واختطفت عددا منهم شمال الضالع.

ونقل «المركز الإعلامي لمحور الضالع» عن مصادر محلية قولها إن مسلحي المليشيات الحوثية داهمت منازل المواطنين في عزلة الثوخب شمال شرقي مديرية الحشا واعتقال نحو 20 مواطنا من السكان واقتادتهم إلى جهة مجهولة..

وأضافت المصادر المحلية أن مليشيا الإجرام الحوثية المعززة بآليات قتالية قامت بنهب منازل المختطفين وسياراتهم بعد اقتحامها وطرد ساكنيها من الأطفال والنساء تحت تهديد السلاح.

وبحسب المصادر وقعت المليشيات -في وقت سابق- مع أهالي العزلة التي لازالت تقع في النطاق الجغرافي لسيطرة المليشيات وثيقة تنص على إبقائهم بعيدا عن الصراع لكن مليشيا الغدر نكثت عهدها صباح اليوم وارتكبت بحقهم هذه الجرائم والانتهاكات.