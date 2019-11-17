4 مايو

مليشيا الحوثي تخسر 3 من كبار قادتها تدربوا على أيدي قوات «الباسيج»

4 مايو 4 مايو منذ 5 دقائق
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قتل 3 قياديين حوثيين في محافظتي صعدة والضالع خلال الـ24 ساعة الماضية في جبهات القتال.

وأعلنت مصادر عسكرية لـ«عكاظ» أن المليشيا خسرت 3 من كبار قادتها الذين تلقوا تدريبات على أيدي قوات «الباسيج» في طهران خلال السنوات الماضية، ضمن مجموعة يقدر عددها بـ200 شخص.

وأضافت المصادر أن القياديين «أبو الرضا» و«أبو طالب السفياني» قتلا في مواجهات في جبهة الملاحيظ برفقة عدد من مسلحيهم.

وأفادت أن القيادي الحوثي حسن محمد الوشلي المكنى «أبو سليمان» قتل مع نجله المكنى «أبو حسن» في الضالع.

وأكدت أن مستشفى الثورة بذمار يستقبل يومياً عشرات الجثث من القتلى قادمة من الضالع وصعدة، وأن غالبية القتلى ينتمون إلى المحافظة.

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4 مايو

4 مايو

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