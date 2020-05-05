ابابيل نت

مليشيا الحوثي تخضع لشروط قبائل البيضاء وانفراجة وشيكة للتوتر

5 مايو، 2020
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أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء عن مساعي وتحرك وساطة قبلية بين قبائل محافظة البيضاء وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران,  على خلفية حادثة قتل الميلشيا لامرأة.

وذكرت المصادر أن الوساطة غادرت منتصف ليل الأثنين من مديرية الطفة بعد لقاءات عدة مع عدد من المشائخ القبلية ووجاهات.

وأضافت المصادر أن الوسطاء حددوا بعض النقاط لطرحها على الشيخ ياسر والاصابح وقبائل البيضاء.

وتضمنت النقاط تسليم الجناة في قتل المرأة جهاد للعدالة واجراء بعض التغييرات في المشرفين الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن الوساطة ارسلت النقاط  إلى الشيخ ياسر وال الاصبحي.

وكانت القبائل في وقت سابق طالبت بتسليم الجناة للجهات المختصة وتغيير مشرفين الشعف المعروفين بانتهاكاتهم لكل القيم والأعراف ضد المدنيين.

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البيضاء الحوثي تخضع قبائل لشروط للتوتر مليشيا وانفراجة وشيكة

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