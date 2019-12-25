مليشيا الحوثي تخطف رئيس نقابة شبكات الانترنت والأمين العام – فيديو

@ صنعاء، نيوزيمن:

السياسية

2019-12-25 18:13:39

اختطفت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الثلاثاء، رئيس النقابة الوطنية لشبكات الانترنت وأمينها العام، بعد يوم من إضراب الشبكات جزئيا في صنعاء، احتجاجا على رفع أسعار الانترنت.

وأدانت النقابة الوطنية لشبكات الانترنت، في بيان رسمي، اعتقال المهندس احمد العليمي رئيس النقابة والمهندس علي البدوي الأمين العام من قبل جهاز الأمن الخاص التابع للحوثيين، عصر أمس الثلاثاء.

وذكر البيان، أن الاعتقال جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع الذي عقد برئاسة عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى “محمد علي الحوثي” وحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة غير المعترف بها “مسفر النمير” ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي والقاضي أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب ورئيس النقابة الوطنية للشبكات والأمين العام.

وعقد الاجتماع لمناقشة “مظلمة ملاك الشبكات الذين تمثلهم النقابة مع وزارة الاتصالات والاتفاق حول نقاط محددة لمعالجة القضية”.

وقال البيان، إن المذكورين تلقوا اتصالات هاتفية من جهاز الأمن والمخابرات وطلبوا منهم سرعة الحضور، وهو بالفعل ما قام به رئيس النقابة والأمين العام استجابة لدعوة الجهاز الذي قام باعتقالهم فور وصولهم.

واستنكرت النقابة قيام جهاز الامن والمخابرات باعتقال رئيس النقابة والأمين العام بعد أن تم حل المشكلة القائمة بين ملاك الشبكات ووزارة الاتصالات من قبل عضو المجلس السياسي الأعلى على خلفية الزيادة السعرية لخدمات الانترنت ومصادرة اجهزة ملاك الشبكات من قبل وزارة الاتصالات ووضع آلية مزمنة لمعالجة ذلك.

وطالب البيان المعنيين بسرعة الافراج عن المذكورين، وحملهم مسئولية ما قد يلحقهما من أذى بسبب هذا الإجراء التعسفي.

وأكدت النقابة أن اعتقال رئيس النقابة والأمين العام لن يثني كوادر النقابة وملاك الشبكات من الاستمرار في الإضراب عن العمل.

ودعت النقابة ملاك الشبكات إلى الاستمرار في عملية الاضراب المفتوح وإيقاف شبكاتهم، والنشطاء والمهتمين وعموم المواطنين الى مساندة هذه القضية وصولا للإفراج عن المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة لملاك الشبكات.