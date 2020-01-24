مليشيا الحوثي تداهم قرية المواهب في ذمار وتختطف 3 نساء و3 اطفال

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار ، على مداهمة قرية المواهب في ضواحي مدينة ذمار وقامت باختطاف نساء وأطفال من أحد منازلها .

وذكرت مصادر محلية في القرية أن حملة حوثية مكونة من طقم عسكري وثلاث سيارات مدنية على متنها العشرات من عناصر المليشيات الانقلابية ومجندات حوثيات من الزينبيات اقتحمت قرية المواهب شرقي مدينة ذمار.

وأوضحت أن أفراد الحملة الحوثية داهمت منزل المواطن علي احمد قرموص المخفي قسراً في سجون المليشيات الحوثية منذ اشهر وأختطفت كل من وجدتهم داخل المنزل من ساكنيه من الاطفال والنساء بعد أن نهبت وعبثت بمحتوياته.

مشيرة الى ان المليشيات الحوثية اختطفت ثلاث نساء احداهن حامل والاخرى مسنة ومعهن ثلاثة اطفال لم تتجاوز اعمارهم جميعا ثلاث سنوات ثم اقتادتهم بطريقة همجية الى سجن البحث الجنائي بعد تهديدهن وترويعن بصورة تتنافى مع كل القيم والاخلاق الانسانية.

وبحسب المصادر فإن عملية الاختطاف جاءات باوامر مدير البحث المعين من المليشيات والقيادي في صفوفها المدعو ابو صخر الخطيب، والذي له تاريخ اجرامي، وايغال مُشين في أعراض ودماء المواطنين من ابناء المحافظة.

ولاقت هذه الحادثة شجب واستنكار واسع لدى أهالي القرية واعتبوا ان العمل الاجرامي يضاف الى السجل الاسود للمليشيات الارهابية وانه تعدي صارخ على حرمة المرأة اليمنية ومساس خطير بكرامة واعراض اليمنيين.

مؤكدين ان المليشيات تجاوزت بهذا العمل كل الخطوط الحمراء واصبحت تختطف الناس والاطفال وتودعهم السجون، غير ابهة بما تُمثله هذه الخطوة من هدم لقيم ابناء الشعب اليمني، والمساس المباشر باعراضهم وشرفهم.