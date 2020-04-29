

عدن تايم/خاص:

قال الإعلامي محمد العتمي أن مليشيا الحوثي تستثمر معاناة اليمنيين على كافة الأصعدة, وأشار إلى محطة “رأس كتنيب” التي حولتها مليشيا الحوثي الى مصلحة خاصة لها .

وتحدث محمد العتمي في برنامج خط احمر على قناة “الغد المشرق” قائلا ” مليشيا الحوثي تستثمر معاناة اليمنيين بشكل عام, ومحطة “رأس كنتيب” كانت الأولى في إنتاج الطاقة الكهربائية في اليمن وخصوصا في المحافظات الشمالية , وقدرتها الإنتاجية إلى 2014 كانت 140 ميجاوات وبعد سيطرة الحوثيين على مفاصل الحكم , سلمت المحطة إلى المدعو عبدالغني وهو احد قيادات المليشيات قدم من محافظة حجة اليمنية وحولها إلى استثمارات خاصة به”.