عدن تايم

مليشيا الحوثي تستثمر معاناة اليمنيين

29 أبريل، 2020
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عدن تايم/خاص:

قال الإعلامي محمد العتمي أن مليشيا الحوثي تستثمر معاناة اليمنيين على كافة الأصعدة, وأشار إلى محطة “رأس كتنيب” التي حولتها مليشيا الحوثي الى مصلحة خاصة لها .

وتحدث محمد العتمي في برنامج خط احمر على قناة “الغد المشرق” قائلا ” مليشيا الحوثي تستثمر معاناة اليمنيين بشكل عام, ومحطة “رأس كنتيب” كانت الأولى في إنتاج الطاقة الكهربائية في اليمن وخصوصا في المحافظات الشمالية , وقدرتها الإنتاجية إلى 2014 كانت 140 ميجاوات وبعد سيطرة الحوثيين على مفاصل الحكم , سلمت المحطة إلى المدعو عبدالغني وهو احد قيادات المليشيات قدم من محافظة حجة اليمنية وحولها إلى استثمارات خاصة به”.

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الحوثي اليمنيين تستثمر معاناة مليشيا

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