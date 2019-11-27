مليشيا الحوثي تستحدث خنادق ومتاريس قتالية في التحيتا بالحديدة

الأطراف الشرقية لمديرية التحيتا جنوب الحديدة- نيوزيمن



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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2019-11-25 23:01:46

استحداثات قتالية متزايدة باشرتها المليشيات الحوثية في تخوم مديرية التحيتا الساحلية جنوب محافظة الحديدة، في الوقت الذي تواصل تحشيد مقاتلين، بينما شددت الخناق على أبناء التحيتا في مناطقها الراغبين بزيارة مركز المديرية.

أفادت مصادر ميدانية راصدة في التحيتا أن المليشيات الحوثية تنفذ استحداثات متزايدة وتقوم بحفر الخنادق ونصب متاريس.

ونقل لنيوزيمن راصدون محليون أن الحوثيين يحفرون خنادق قتالية ومتاريس في قرية “الريمية” بالمديرية وحتى منطقة “المسلب” جنوب شرقي التحيتا.

في التحيتا أيضاً، تواصل المليشيات تحشيد مقاتلين ودفع تعزيزات من السويق والمغرس إلى تخوم مدينة التحيتا وعبر مزارع النخيل، فيما استمرت عمليات القصف والاستهداف على مواقع القوات المشتركة والمناطق الآهلة والتجمعات في الجبلية ومركز التحيتا.

إلى ذلك شددت عناصر المليشيات في المغرس والسويق التضييق على المواطنين والأهالي الراغبين بزيارة أقاربهم وأسرهم في مدينة التحيتا.

وقالت شهادات محلية لنيوزيمن، الاثنين، إن المليشيات فرضت قيوداً جديدة ومشددة على المواطنين، وتقوم عناصرها في النقاط بمصادرة الهواتف الجوالة بعد فحصها وتفتيشها وحجز الأهالي وتعريضهم لاستجواب، بينما أفاد محليون بتلفيق اتهامات كيدية لذويهم وجرهم إلى سجون المليشيات.