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مليشيا الحوثي تستهدف الاحياء السكنية في التحيتا

ابابيل نت ابابيل نت منذ 37 دقيقة
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جددت مليشيا الحوثي الإرهابية قصفها للأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، الخميس، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، قصفت منازل المواطنين شمال المدينة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف.

كما استهدفت أحياء سكنية جنوب المديرية بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة عيار 14.5.

ووفقاً للمصادر، خلفت عمليات القصف الحوثية على الأحياء السكنية في المدينة حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

وتمارس المليشيا الحوثية خروقات يومية لهدنة أممية أبرمتها الأطراف اليمنية العام الماضي في العاصمة السويدية ستوكهولم.

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الاحياء التحيتا الحوثي السكنية تستهدف في مليشيا
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